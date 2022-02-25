Финляндия призвала не разрешать России участвовать в Евровидении

Финляндия высказалась против участия представителей России в музыкальном конкурсе Евровидение. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru.

В общественной телерадиовещательной корпорации Финляндии (Yle) заявили, что Россия выступает против свободы слова и человеческого достоинства.

«Yle не может участвовать в конкурсе, на котором Россия, открыто напавшая на ценности, может использовать один из самых известных европейских брендов для продвижения своих интересов», — обозначил глава отдела креативного контента и медиа Yle Вилле Виллен.

Он выразил надежду, что Европейский вещательный союз будет действовать в соответствии с этими ценностями.