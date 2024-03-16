16 марта 2024, 02:23
Финляндия призвала не исключать отправку войск на Украину
Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину
Западные страны не должны выступать категорически против отправки войск на Украину в случае усугубления конфликта. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее процитировало Politico.
«Странам США, включая США, не нужно так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся», — сказала она.
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По словам финского министра, такая вероятность развития событий возможна в долгосрочной перспективе, потому что не известно, какой серьезной станет ситуация. Также Валтонен отметила, что Финляндия не отправляет свои войска в зону боевых действий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки военных на Украину, если фронт будет смещаться в сторону Одессы и Киева.
Финляндия
Украина
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