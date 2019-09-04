Финляндия призвала ЕС к улучшению отношений с Россией
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Евросоюзу необходимо приложить серьезные усилия, чтобы наладить отношения с Россией. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Financial Times.
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По его словам, Евросоюзу необходимо наладить отношения с Москвой, чтобы укрепить безопасность в европейском регионе на фоне трансатлантической напряженности, Brexit и международных конфликтов.
Глава финского МИД добавил, что решение глобальных кризисов сложно представить без России, которая всегда выступала в качестве активного участника.
Хаависто надеется на возможность улучшения отношений России и ЕС после смены власти на Украине, сообщил сайт «Утро.ру».