Финляндия призвала ЕС к улучшению отношений с Россией

России предложат вернуться в «Большую восьмерку». Для согласия есть две причины Подробнее

По его словам, Евросоюзу необходимо наладить отношения с Москвой, чтобы укрепить безопасность в европейском регионе на фоне трансатлантической напряженности, Brexit и международных конфликтов.

Глава финского МИД добавил, что решение глобальных кризисов сложно представить без России, которая всегда выступала в качестве активного участника.

Хаависто надеется на возможность улучшения отношений России и ЕС после смены власти на Украине, сообщил сайт «Утро.ру».