Мир 22 ноября 2023, 07:29 Финляндия приняла первые решения по российским беженцам Лехтинен: первые решения Финляндии по беженцам из РФ оказались отрицательными РИА «Новости»

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С августа из России в Финляндию начали пребывать первые беженцы из третьих стран, первые рассмотренные решения о предоставлении убежища оказались отрицательными. Об этом изданию Yle сказал глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы республики Антти Лехтинен.

По его словам, речь идет о более чем 700 человек.

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«Мы уже приняли первые индивидуальные решения, она оказались отрицательными», — заявил Лехтинен.

Чиновник уточнил, что в этом случае у беженцев нет оснований для получения международной защиты.

«Указываемые экономические причины для иммиграции не являются основанием для защиты. Поэтому эти лица вернутся на Родину», — добавил он.

Ранее стало известно, что на границе России и Финляндии находятся около 300 человек из 10 государств, которые не могут попасть в республику из-за закрытых КПП. Власти Мурманской области организовали на месте пункты обогрева и питания.