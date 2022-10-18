Финляндия пригрозила конфискацией имущества россиян | 360°

Мир 18 октября 2022, 03:36 Финляндия пригрозила конфискацией имущества россиян Глава Минобороны Финляндии Кайкконен: власти могут экспроприировать имущество россиян Unsplash.com

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Власти Финляндии в случае необходимости могут экспроприировать имущество россиян. Эту меру применят, если будет установлен риск, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен.

По словам министра, такие действия затронут объекты, находящиеся на важной для безопасности страны территории.

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«Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», — подчеркнул глава Минобороны.

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Кайкконен не стал комментировать вопрос, рассматривается ли эта мера сейчас, только отметил, что «преимущественное право покупки уже применялось». Министр подчеркнул, что не все имущество россиян в Финляндии представляет «риски для безопасности страны».

Финляндия планирует потратить шесть миллионов евро на строительство забора на границе с Россией. Если проект получит быстрое финансирование, уже в этом году на юго-восточной границе Финляндии могут начать строительство пробного участка забора. Кроме самого заграждения, там могут появиться также средства наблюдения за границей.