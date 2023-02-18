Мир 18 февраля 2023, 21:12 Финляндия приготовилась вступить в НАТО без Швеции Глава Минобороны Савола допустил вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции РИА «Новости»

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Финляндия готова вступить в НАТО и не ждать Швецию. Об этом министр обороны страны Микко Савола сообщил в интервью Associated Press.

На вопрос журналиста о том, будет ли Финляндия дожидаться Швеции в случае, если Турция примет решение заблокировать ее присоединение к военному альянсу, политический деятель ответил отрицательно.

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«Нет. В таком случае, мы присоединимся к НАТО», — сказал он.

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Ранее стало известно, что заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии пока не одобрили Венгрия и Турция. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что кандидаты на вступление в НАТО выполнили все условия, которые выставили турецкие власти. При этом генсек альянса отметил, что к осени Финляндия и Швеция должны стать членами НАТО.

Турция приостановила процесс вступления Швеции в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме. Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан совершил акцию протеста у мечети в Копенгагене. После этого турецкие власти потребовали от Швеции выдать им укрывшихся террористов.