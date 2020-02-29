Финляндия предложила отменить визы петербуржцам

Финляндия задумалась о создании особой экономической зоны, в которую вошли бы юго-восточные районы страны и Ленинградская область, включая Санкт-Петербург. С таким предложением выступил, в частности, мэр финского города Савонлинна Янне Лайне.

Если такая зона будет в итоге создана, жители приграничных районов Финляндии и России смогут пересекать границу без виз, уточнил сайт издания Uutisvuoksi. Безвизовые путешествия будут возможны только в пределах обозначенных районов. Чтобы выехать за пределы особой экономической зоны, свою поездку придется оформлять традиционно, с получением виз и полного пакета документов.

Как отметил Лайне, свободная экономическая зона также подразумевает свободное передвижение капиталов, товаров и услуг. По мнению финского чиновника, это поспособствует развитию предпринимательства и укреплению деловых связей между бизнесменами России и Финляндии. В итоге в выигрыше окажутся обе стороны.

С 1 сентября 2019 Финляндия изменила требования к документам россиян на получение визы. Если раньше туристу было достаточно подтвердить, что ему есть где переночевать то теперь финны начали требовать стандартный пакет документов для Шенгена. Путешественники должны предоставить план поездки, подтвердить свои финансовые возможности и подтвердить проживание. Брони гостиницы как правило достаточно.

Свою финансовую состоятельность россиянин может доказать справкой с места работы с указанием зарплаты, выпиской из банка с операциями за последние три месяца или документами о владении недвижимостью в России. Для поездки к друзьям и родственникам в ЕС также нужно предоставлять финансовые гарантии и документы о родстве.