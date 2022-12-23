Мир 23 декабря 2022, 20:38 Финляндия потребовала у России гарантии безопасности посольства в Москве МИД Финляндии попросил обезопасить посольство в Москве после акции с кувалдами Unsplash

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Министерство иностранных дел Финляндии обратилось к российскому МИД с просьбой гарантировать безопасность диппредставительства в Москве. Это связано инцидентом с кувалдами, сообщило агентство Reuters.

Во вторник, 20 декабря, неизвестные закидали территорию посольства Финляндии кувалдами. В результате никто не пострадал.

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«Попросили министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник», — отмечено в заявлении.

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Толпа людей в масках провела акцию протеста у здания диппредставительства, расположенного в Кропоткинском переулке. Все происходило в полном молчании. Представители посольства Финляндии сообщили, что «было совершено хулиганское действие».

В первых числах декабря в Хельсинки произошел инцидент, который теоретически мог спровоцировать акцию с кувалдами в Москве. В ходе массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группа лиц сожгла государственный флаг Российской Федерации.