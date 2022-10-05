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Мир
05 октября 2022, 15:09
СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС
Важное
05 октября 2022, 15:08
ВС России поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении
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Важное
05 октября 2022, 15:08
ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении
Спорт
05 октября 2022, 15:08
Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов
Подмосковье
05 октября 2022, 15:07
Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота
Подмосковье
05 октября 2022, 15:01
Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК
Знаменитости
05 октября 2022, 15:01
Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля
Мир
05 октября 2022, 14:58
Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ
Спецоперация
05 октября 2022, 14:58
Жителей 8 городов эвакуировали в Херсонской области