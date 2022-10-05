Мир 05 октября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ Ilta-Sanomat: Финляндия может начать строительство забора на границе с Россией в этом году unsplash

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Возведение забора на российско-финской границе может начаться уже в этом году, сообщила газета Ilta-Sanomat. По данным издания, власти Финляндии готовы потратить на эти цели шесть миллионов евро.

Авторы статьи отметили — если проект получит быстрое финансирование, уже в этом году на юго-восточной границе Финляндии могут начать строительство «пробного» участка забора. Финские пограничники добавили, что кроме самого заграждения там могут появиться также средства наблюдения за границей.

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Командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен назвал строительство забора «важным решением», сообщил телеканал MTV3.

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«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы», — объяснил чиновник.

О возможности возведения заграждения стало известно в конце сентября. С подобной инициативой вышли сотрудники финского Управления пограничной службы. Там напомнили, что общая протяженность российско-финской границы составляет около 1300 километров.

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