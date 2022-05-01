Финляндия построит заборы на границе с Россией. Изгороди с колючей проволокой недостаточно

Финляндия решила установить пограничные заграждения на критически важных участках границы с Россией. Об этом заявил командующий пограничной охраной в финском регионе Северная Карелия Марко Турунен в эфире местного телеканала MTV3.

По словам Турунена, начать строительство заборов — важное решение для финской стороны. Он уточнил, что их нужно либо установить на ключевых участках, либо покрыть ими большую часть границы, написало РИА «Новости».

«Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — сказал Турунен.

В частности, заграждения могут появиться в районах пунктов пересечения границы и территории рядом с ними.

Общая граница России и Финляндии составляет 1340 километров. На сегодняшний день на ней установлена только изгородь из колючей проволоки. Заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в комментарии YLE заявил, что главная цель существующего забора в том, чтобы помешать домашним животным убежать через границу. Для предотвращения пересечения границы эта изгородь роли не играет.

Глава финского МВД Криста Микконен ранее заявляла, что у страны есть план установить новый забор на границе с РФ. Это является частью оперативной подготовки Финляндии.