Мир 17 мая 2023, 01:22 Финляндия поставила «садовый заборчик» на границе с Россией Ilta-Sanomat: Финляндия отгородилась от России «заборчиком» Unsplash

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Финляндия отгородилась от России на востоке страны забором, который больше смахивает на садовое ограждение. Об этом заявила обозреватель Ilta-Sanomat Иида Халликайнен в своей статье.

По словам журналистки, 12 мая сотрудники пограничной службы Финляндии показали снимок тестового участка заграждения. Фотография вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Комментаторы стали писать, что сооружение больше напоминает им «садовый заборчик» или «ограждение для детского сада».

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«Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки», — отметил профессор Юсси Лайне.

Он добавил, что появление такой конструкции его удивило не сильно.

Всего на границе с Россией финские пограничники планируют поставить около 200 километров забора. Работы завершат за три-четыре года. Стоимость проекта оценили в 380 миллионов евро.