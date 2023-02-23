Мир 23 февраля 2023, 20:15 Финляндия пообещала передать Украине три танка Leopard 2 Минобороны Финляндии анонсировало передачу Украине трех танков Leopard 2 Викимедиа

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Президент Финляндии принял предложение правительства о расширении пакета военной помощи Украине, сообщила пресс-служба финского оборонного ведомства. Там уточнили, что в ближайшее время для нужд ВСУ отправят три танка Leopard 2, а также проведут обучение для украинских военных.

«Мы направим больше оборонной техники и будем сотрудничать с нашими партнерами по поставкам Leopard», — заявил министр обороны Микко Савола.

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В Минобороны Финляндии отметили, что до этого не раскрывали подробности оказываемой Украине военной помощи. Оглашение решение по поставкам танков стало исключением. Министерство не сообщило, когда именно и каким способом передаст вооружение.

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Обучение украинских военных, а также отправленные танки обойдутся бюджету Финляндии в 160 миллионов евро. По данным Минобороны страны, в общей сложности власти выделили на военную помощь Украине более 750 миллионов.

Выделение очередного пакета экономической поддержки анонсировали и в США. Глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что в ближайшее время правительство страны передаст Украине еще 10 миллиардов долларов.