23 февраля 2023, 20:15
Финляндия пообещала передать Украине три танка Leopard 2
Минобороны Финляндии анонсировало передачу Украине трех танков Leopard 2
Президент Финляндии принял предложение правительства о расширении пакета военной помощи Украине, сообщила пресс-служба финского оборонного ведомства. Там уточнили, что в ближайшее время для нужд ВСУ отправят три танка Leopard 2, а также проведут обучение для украинских военных.
«Мы направим больше оборонной техники и будем сотрудничать с нашими партнерами по поставкам Leopard», — заявил министр обороны Микко Савола.
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В Минобороны Финляндии отметили, что до этого не раскрывали подробности оказываемой Украине военной помощи. Оглашение решение по поставкам танков стало исключением. Министерство не сообщило, когда именно и каким способом передаст вооружение.
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Обучение украинских военных, а также отправленные танки обойдутся бюджету Финляндии в 160 миллионов евро. По данным Минобороны страны, в общей сложности власти выделили на военную помощь Украине более 750 миллионов.
Выделение очередного пакета экономической поддержки анонсировали и в США. Глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила, что в ближайшее время правительство страны передаст Украине еще 10 миллиардов долларов.
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