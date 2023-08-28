Мир 28 августа 2023, 13:54 Финляндия пересмотрит правила выдачи виз и ВНЖ для россиян МВД Финляндии поменяет правила выдачи виз и ВНЖ для россиян РИА «Новости»

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Правила предоставления виз и вида на жительства для россиян в Финляндии пересмотрят. Решение приняли после ареста за нарушение визового законодательства страны Яна Петровского, сменившего имя на Воислав Торден. Как сообщила финская газета Ilta-Sanomat, с таким заявлением выступила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Она пояснила, что нельзя допускать проникновения в страну людей, которые несут угрозу национальной безопасности.

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«Пути и механизмы получения вида на жительство настолько разнообразны, что желающим придется пройти через всю систему», — заявила Рантанен.

Представляющий интересы задержанного в Финляндии Тордена адвокат Наталья Мальгина заявила, что у ее подзащитного был вид на жительство в европейской стране, который он получил на основании учебы своей жены. Документ выдали всей семье на время обучения супруги задержанного в Политехническом университете.

Посольство России в Хельсинки сообщило, что Тордена задержали еще в конце июля, когда он пытался улететь из Финляндии в Италию. Его отправили в центр временного размещения, где находятся мигранты в ожидании получения убежища. На предложение связаться с посольством россиянин ответил отказом.

О задержании Тордена дипломаты узнали только 23 августа, когда получили сообщение из полиции, что россиянина переводят в тюрьму для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу.

По данным СМИ, Воислав Торден состоял в диверсионно-разведывательной группе «Русич», которая принимала участие в боевых действиях на территории Донбасса с 2014 года. С требованием о его выдаче к финским властям обратилась Украина. Российские дипломаты пообещали встретиться с задержанным в ближайшие дни.