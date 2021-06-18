Финляндия открыла границы для отдельных категорий россиян

Финляндия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 27 июня, сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Однако для отдельных категорий лиц этот запрет не действует.

Ограничения не касаются грузовых перевозок и случаев срочной необходимости пересечения границы. Также границу могут пересекать граждане Финляндии или России, возвращающиеся на родину, граждане ЕС и их семьи.

Кроме того, как сообщила пресс-служба генерального консульства Финляндии в Петербурге, с 21 июня въезд открыт сборщикам грибов и ягод и владельцам недвижимости в Финляндии, добавили «Невские новости».