Мир 12 декабря 2023, 14:19 Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией Ilta-Sanomat: финны откроют крупные КПП на границе с Россией 14 декабря IMAGO/Emmi Korhonen/globallookpress

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Правительство Финляндии с 14 декабря планирует открыть крупнейшие КПП на границе с Россией. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматре», — указали в издании.

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Предположительно, власти официально объявят об этом 12 декабря, а решение вступит в силу с 14 декабря.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 30 ноября. Меры ввели из-за роста числа беженцев из Афганистана, Марокко, Кении, Сирии и других стран. Это привело к тому, что российские финны не могли попасть на родину, они просили открыть хотя бы один погранпункт.

Зарубежные СМИ писали, что закрытие всех КПП — не попытка Финляндии справиться с миграционным кризисом, а требование НАТО. Альянс якобы планировал разместить американских военных США на территории страны.