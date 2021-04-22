Финляндия откроет границы для граждан стран за пределами ЕС только в августе

В Финляндии рассказали о новом плане по постепенному снятию карантинных мер. В их числе отмена ограничений по въезду в страну. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Ylе.

Ограничения, которые касаются пересечения границ, будут сниматься в несколько этапов. Сперва в мае–июне планируется разрешить въезд для членов Шенгена. Однако уже к августу Финляндия сможет пускать граждан из стран за пределами Шенгенской зоны. Но эти визиты должны носить лишь рабочий характер.

Власти также рассказали, что к концу апреля и началу мая позволят проводить спортивные и культурные мероприятия численностью более 50 человек. Июнь ознаменуется отменой требований о социальной дистанции в два метра. Помимо этого, летом же возобновится работа детских лагерей и спортивных мероприятий для молодежи, добавил сайт inc-news.