Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции

Финляндия не станет вступать в Североатлантический альянс без Швеции. С таким заявлением выступил президент страны Саули Ниинисте во время пресс-конференции.

«Дело Швеции — наше дело. Это значит, что дальше мы пойдем рука об руку», — сказал финский лидер при совместном выступлении с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова привела норвежская телекомпания NRK.

Ниинисте напомнил, что Турция выступила против членства обеих стран в НАТО и выдвинула условия. По его словам, если ситуация не изменится, то Финляндия поддержит Швецию и не станет претендовать на место в альянсе.

Генсек альянса приехал в Финляндию в воскресенье, 12 июня. Он посетил местечко Култаранта, где обсудил с руководством страны ее вступление в НАТО. На следующий день у Столтенберга запланирован визит в Швецию и встреча с премьер-министром Магдаленой Андерссон.

Финляндия и Швеция стали говорить о возможности вступления в НАТО на фоне спецоперации на Украине. В середине мая они передали Столтенбергу заявки на членство в альянсе.