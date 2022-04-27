Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях, заявила финский министр по европейским делам и корпоративному управлению Тютти Туппурайнен. Ее слова привела газета Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на платежи в рублях. Решение уже было принято в начале апреля», — отметила министр.

Россия уже приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Болгарское правительство пообещало найти выход, но аналитики убеждены — болгарам придется дорого заплатить за дружбу с США и членство в Евросоюзе. Цены только на отопление в стране, как ожидается, поднимутся втрое.

Польша же оказалась даже в более затруднительном положении, хотя власти страны всегда могут обвинить в своих бедах Россию, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В теории Польша может получать российский газ с территории Германии, но лишь в том случае, если «Газпром» не будет бронировать транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа», отметил Фролов в беседе с «360».