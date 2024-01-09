Мир 09 января 2024, 15:37 Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией Глава МВД Финляндии: КПП на границе с РФ останутся закрытыми после 14 января IMAGO/Emmi Korhonen/globallookpress

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Финляндия не откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января. Об этом сообщила глава МВД североевропейской страны Мари Рантанен в эфире телеканал MTV3.

Журналист спросил у министра, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.

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«Именно так и должно было бы быть», — ответила Рантанен.

По словам главы финского МВД, ситуация с мигрантами на границе с Россией никак не изменилась. Если открыть КПП, «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», указала министр.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ 14 декабря 2023 года. Это решение объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

По данным издания Helsingin Sanomat, финские власти хотят и дальше держать границу закрытой, но для этого нужны юридические основания. Чтобы не открывать КПП, Финляндия может использовать разведданные.