Финляндия окончательно отказалась от свастики. Военные использовали ее больше 100 лет

«Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было сочтено нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, которая время от времени вызывала недоразумения», — сказал представитель ВВС Финляндии.

Но во всеуслышание власти страны не сообщали об этом решении. То, что свастика исчезла с обмундирования и на эмблемах, заметил академик Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен. После этого СМИ подтвердили эту информацию у представителей ВВС Финляндии.

Страна начала использовать свастику в военных элементах после того, как получила независимость от России в декабре 1917 года. Но в ее смысл изначально закладывали личный символ удачи, но никак не демонстрацию верности нацистской Германии.

После Второй мировой войны элементы свастики убрали, но не везде — ее продолжали использовать в униформе и на флагах и эмблемах ВВС Финляндии.

И вот, спустя 75 лет, свастика окончательно ушла из всех военных форм Финляндии.

Помимо молодежи, которая крайне негативно относится к нацистским элементам, свастику отрицательно воспринимают и в России. Об этом заявлял доктор общественно-политических наук Финляндии Йохан Бекман.