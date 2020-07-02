Финляндия окончательно отказалась от свастики. Военные использовали ее больше 100 лет
«Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было сочтено нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, которая время от времени вызывала недоразумения», — сказал представитель ВВС Финляндии.
Но во всеуслышание власти страны не сообщали об этом решении. То, что свастика исчезла с обмундирования и на эмблемах, заметил академик Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен. После этого СМИ подтвердили эту информацию у представителей ВВС Финляндии.
Страна начала использовать свастику в военных элементах после того, как получила независимость от России в декабре 1917 года. Но в ее смысл изначально закладывали личный символ удачи, но никак не демонстрацию верности нацистской Германии.
После Второй мировой войны элементы свастики убрали, но не везде — ее продолжали использовать в униформе и на флагах и эмблемах ВВС Финляндии.
И вот, спустя 75 лет, свастика окончательно ушла из всех военных форм Финляндии.
Помимо молодежи, которая крайне негативно относится к нацистским элементам, свастику отрицательно воспринимают и в России. Об этом заявлял доктор общественно-политических наук Финляндии Йохан Бекман.