Мир 25 ноября 2023, 15:08 Финляндия отказалась от дискуссий с Россией по вопросу границы Финляндия не будет вести политические дискуссии с Россией по поводу границы РИА «Новости»

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Финские власти решили не вести политические дискуссии с российской стороной на тему ситуации, которая возникла на восточной границе. Как сообщил телеканал Yle, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. <…> С Россией не идет никаких политических дискуссий», — подчеркнул он.

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По данным погранохраны Финляндии, между финскими и российскими пограничными уполномоченными проходят регулярные встречи. Но диалог сторон не привел к какому-либо решению, которое могло бы стабилизировать ситуацию на границе.

Финские власти с 18 ноября на четыре месяца закрыли четыре пункта пропуска из восьми существующих. Позже прекратили работу еще трех.

В России допустили, что Финляндия пойдет на полное закрытие границы. Подобный шаг, отмечали в МИД РФ, нанесет ущерб только собственным интересам финнов.