Мир 24 ноября 2023, 09:57 Финляндия ограничит подачу заявок об убежище из-за наплыва мигрантов FT: власти Финляндии могут ограничить заявки об убежище в аэропорту Хельсинки

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Власти Финляндии ограничат подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия «не перестанет пропускать мигрантов» без документов через границу. Об этом сообщила глава МИД скандинавской страны Элина Валтонен в интервью Financial Times.

«Если Россия активизирует свою деятельность, позволяя мигрантам из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, пересекать границу без документов, страна может ограничить подачу заявлений о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки», — указали авторы материала.

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По данным газеты, власти Финляндии заявляют, что Россия использует мигрантов, якобы чтобы оказать на страну некое давление. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что государство готово работать с этой страны, чтобы решить возникшие вопросы.

В начале недели пограничная служба Лапландии совместно с военными стала возводить временные заграждения на КПП «Салла» на российско-финской границе. Власти Норвегии сообщили, что также могут приостановить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ.