Финляндия ограничила покупку земельных участков для граждан России

Финские власти усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков. Это произошло, в частности, под предлогом обеспечения национальной безопасности, сообщил торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, с 2020 года для приобретения земельных участков в Финляндии требуется лицензия от Минобороны страны для некоторых физических и юридических лиц. Речь идет о тех, у кого не гражданства ЕС, а также о компаниях, где от 10% и более капитала принадлежат людям или организациям, не входящим в Евросоюз.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — пояснил торгпред.

Он добавил, что российская сторона с самого начала считала лицензирование административным барьером, которые создан в том числе и для компаний с российскими инвестициями.

«Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков», — резюмировал Логинов.

Он отметил, многие россияне из Санкт-Петербурга, Ленинградской области или Карелии владеют частной недвижимостью в Финляндии, где любят отдыхать.