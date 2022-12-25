Мир 25 декабря 2022, 18:01 Финляндия обвинила Россию в своей сложной экономической ситуации Премьер Финляндии Марин назвала «энергетический шантаж России» причиной жесткой экономии РИА «Новости»

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Жители Финляндии перешли на режим жесткой экономии из-за рост цен на энергоносители и последствий кризиса, вызванного пандемией. Под ударом оказались малый и средний бизнес. Подготовленные властями субсидии пока не особо помогают из-за сложной бюрократии. Правительство уже призвало жителей экономить воду и электроэнергию.

Премьер-министр страны Санна Марин в своем поздравлении с Рождеством также упомянула рост цен на товары и коммунальные услуги и отметила, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на Россию.

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«Очевидно, что Россия намеренно шантажирует Финляндию и Европу поставками энергоносителей», — отметила финский премьер, заявление которой опубликовали на сайте парламента страны.

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Глава правительства добавила, что власти прилагают все меры, чтобы энергокризис не сильно влиял на простых людей.

Дефицит газа в странах Евросоюза продолжится в будущем, что приведет к спаду всей промышленности. Такой прогноз сделал вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что европейские чиновники, демонстративно отказываясь от российского газа, стараются набрать политический вес перед своими избирателями. О том, что будет с промышленностью в будущем, они не думают.