Мир 03 июля 2023, 23:11 Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России Reuters: Финляндия обновляет железную дорогу для ускоренной переброски войск НАТО к России Pxhere

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Финляндия начала модернизировать связывающую страну со Швецией железную дорогу для ускоренной переброски войск НАТО к России. Об этом сообщили в материале агентства Reuters.

«Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией», — сказано в статье.

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После вступления Финляндии в НАТО, Альянс, как указано в материале, рассматривает Северо-Западную Европу в качестве единого военного блока. Обновление железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда, как ожидается, должно завершиться в следующем году. Это позволит союзникам оперативнее перебрасывать технику НАТО в случае конфликта с Россией.

Генерал-майор США в отставке Гордон Дэвис — младший считает, что в случае возможного столкновения с РФ Финляндия и НАТО должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать доставляющие подкрепления для Альянса корабли.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение нового финского правительства сократить финансовую помощь государствам Африки, заявила, что Финляндия стала «бездумным ретранслятором» политики НАТО после вступления в Альянс. Она указала на содержащийся в программе правительства Финляндии «пассаж» о том, что помощь развивающимся государством теперь будет зависеть от того, поддерживают ли они навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах».