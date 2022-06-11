Финляндия не выполнила одно из требований Турции для вступления в НАТО

Власти Финляндии не стали передавать Турции участников движения «Хизмет». Этого требовал президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган в качестве одного из условий для одобрения финской заявки на вступление в НАТО.

По данным местной газеты Ilta-Sanomat, Финляндия отказала Турции в выдаче людей, которых турецкие власти связали с курдской организацией РПК или движением Гюлена, написало РИА «Новости».

Источник Ilta-Sanomat обратил внимание, что к июню Турция направила Финляндии 10 запросов об экстрадиции, семь из них удовлетворили. Но турецкой стороне передали людей, не связанных с терроризмом.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Турция выступила против и заблокировала их рассмотрение. Эрдоган заявил, что вето связано с тем, что эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции.