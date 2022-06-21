Переговоры с Турцией прошли безрезультатно, и Финляндия не сможет войти в состав НАТО по меньшей мере до осени. Об этом заявил на пресс-конференции в Хельсинки президент европейской страны Саули Ниинисте. Его слова привел ТАСС.

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии прошла в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе 20 июня. Саули Ниинисте сообщил, что прогресса в решении вопроса по ее итогам не произошло, однако важен сам факт начала дискуссии. Страны продолжат обсуждение.

«Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — сказал он, отвечая на вопрос о вступлении в НАТО.

На этой же пресс-конференции спикер Европарламента Роберта Метсола объяснила мотив предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз. Она заявила, что для фактического приема в альянс ее властям предстоит проделать много работы.

Финляндия и Швеция подали в мае заявки на вступление в НАТО. Турция заблокировала рассмотрение вопроса из-за того, что в этих странах поддерживают Рабочую партию Курдистана и Отряды народной самообороны, признанные турецкими властями террористическими.