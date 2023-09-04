Мир 04 сентября 2023, 22:48 Финляндия не будет запрещать работу сервиса такси Yango Yle: в Финляндии не будут запрещать работу сервиса «Яндекса» такси Yango Freepik

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Власти Финляндии не собираются ограничивать работу такси Yango, которое принадлежит компании «Яндекс». Об этом сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на главу Минтранспорта и коммуникаций Лулу Ранне.

«Правительство не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango в Финляндии», — процитировали чиновника журналисты.

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Ранее стало известно, что финские власти временно запретили передачу персональных данных российских клиентов Yango в Россию. После этого, по словам министра, агентство транспорта и связи Traficom провело исследование и заявило, что передача данных Yango не представляет реальной угрозы безопасности. Поэтому власти решили не ограничивать работу сервиса.

Yango функционирует более чем в 30 государствах. В том числе, в Литве, Израиле, Сербии, Турции, ОАЭ, Казахстане, Молдове, Норвегии, Белоруссии и многих странах Африки.