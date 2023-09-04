04 сентября 2023, 22:48
Финляндия не будет запрещать работу сервиса такси Yango
Yle: в Финляндии не будут запрещать работу сервиса «Яндекса» такси Yango
Власти Финляндии не собираются ограничивать работу такси Yango, которое принадлежит компании «Яндекс». Об этом сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на главу Минтранспорта и коммуникаций Лулу Ранне.
«Правительство не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango в Финляндии», — процитировали чиновника журналисты.
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Ранее стало известно, что финские власти временно запретили передачу персональных данных российских клиентов Yango в Россию. После этого, по словам министра, агентство транспорта и связи Traficom провело исследование и заявило, что передача данных Yango не представляет реальной угрозы безопасности. Поэтому власти решили не ограничивать работу сервиса.
Yango функционирует более чем в 30 государствах. В том числе, в Литве, Израиле, Сербии, Турции, ОАЭ, Казахстане, Молдове, Норвегии, Белоруссии и многих странах Африки.
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