Мир 13 марта 2024, 15:12 Финляндия назвала дату начала задержания машин с российскими номерами Финляндия с 16 марта начнет задерживать машины с номерами России Heikki Saukkomaa / Global Look Press

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С 16 марта сотрудники правоохранительных органов Финляндии начнут задерживать автомобили с российскими номерными знаками. Об этом сообщила пресс-служба таможенного управления республики.

Таким образом, до субботы автовладельцы на российских ГРЗ должны покинуть страну.

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«С 16 марта водители на зарегистрированных в России автомобилях должны объяснить контролирующим органам право пользоваться им в Финляндии. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие такое право», — заявили в ведомстве.

Ранее пять граничащих с Россией государств Евросоюза ввели ограничение на въезд автомобилей на российских номерах. Они приняли решение на фоне санкций ЕС, которые рассматривают как запрещенный импорт въезд зарегистрированных в РФ машин.

Во вторник, 12 марта, первый автомобиль на российских номерах задержали в Литве. Водителем оказался следовавший в Белоруссию гражданин Молдавии.