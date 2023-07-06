Мир 06 июля 2023, 22:54 Финляндия назвала бесполезным уход всех компаний страны из России Президент Финляндии Ниинисте назвал бесполезным уход всех компаний из России РИА «Новости»

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Все финские компании ушли с российского рынка, однако это не дало никаких результатов. Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте, его процитировало издание Le Monde.

«Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, этот механизм оказался неэффективным», — заявил он.

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По его словам, после начала конфликта с Украиной против России ввели значительно больше санкционных мер, чем в 2014 году. При этом финский лидер указал на низкую эффективность ограничительных мер из-за различных путей обхода со стороны российских властей.

Финское правительство приняло решение продлить на неопределенный срок действие ограничений на въезд россиян. В силе оставили и решение по выдаче туристических виз гражданам России. В сентябре 2022 года Финляндия ограничила въезд в страну российским туристам.