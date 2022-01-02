Финляндия напомнила о своем праве подать заявку на вступление в НАТО

Финляндии необходимо сохранять возможность подать заявку на членство в НАТО на фоне активизации военного сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявила премьер страны Санна Марин.

«Нам необходимо дорожить свободой выбора и считать ее реальной, поскольку она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — цитирует ее государственная телерадиокомпания Yle.

Об этом же праве заявил в своей новогодней речи финский президент Саули Ниинисте, отметив, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной.

Ранее американский журнал Foreign Policy назвал наиболее горячие точки в мире, где в 2022 году может начаться полномасштабная война. Туда попала и Украина, что связали с попыткой расширения НАТО на восток. Последние недели Запад активно сообщает о передвижении российских войск близ украинской границы и о подготовке РФ к вторжению. Россия считает, что подобные сообщения как раз и оправдывают переброску войск Североатлантического альянса.