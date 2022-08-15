Финляндия намерена укрепить границу с Россией

Власти Финляндии твердо намерены продолжать укреплять государственную границу с Россией. Об этом на пресс-конференции с премьер-министрами стран Северной Европы заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, написал ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы у Финляндии в будущем был серьезный военный потенциал. Мы не имеем права быть наивными, когда у страны есть агрессивный сосед. Мы должны подготовиться к вероятным угрозам в будущем», — заявила она.

Финляндия и Швеция в мае подали заявки на вступление в состав НАТО, однако их членство заблокировала Турция, потребовав выдать лиц, обвиняемых в терроризме.

В конце июня Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, снимающий вероятные ограничения на вступление северных стран в альянс. При этом МИД Турции подчеркнул, что документ носит предварительный характер и еще может быть отклонен в парламенте.

Ранее министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари призвал правительство остановить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в российском направлении из-за спецоперации ВС РФ на Украине, написал RT.