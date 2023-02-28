Мир 28 февраля 2023, 17:59 Финляндия начала строительство стены на границе с Россией YLE: Финляндия начала строительство 200-километровой стены на границе с Россией РИА «Новости»

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Власти Финляндии приступило к строительству 200-километрового защитного заграждения на границе в районе населенного пункта Иматра. Об этом сообщило издание YLE.

Предполагается, что длина первого сегмента составит около трех километров, его постройку завершат в июне нынешнего года.

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На данный момент по периметру границы идет установка камер слежения, строительство дорог и ведутся земляные работы.

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В июле 2022 года финские власти объявили о планах построить забор длиной 1300 километров, чтобы оградить себя от вероятного потока российских беженцев. Большинство депутатов парламента поддержали это решение, несмотря на прямой запрет со стороны Европейского союза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы по строительству забора и уточнила, из какого именно материала Финляндия собирается реализовать ограждение.