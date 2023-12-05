Мир 05 декабря 2023, 15:40 Финляндия начала расследование незаконных поставок дронов в Россию Таможня Финляндии расследует незаконные поставки в РФ беспилотников Unsplash

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Финская таможня расследует дело о возможной поставке в Россию товаров, которые попадают под европейские санкции. Речь идет о 3,5 тысяч беспилотников, сообщила пресс-служба таможни.

Фигурантами уголовного стали шесть человек, связанные с двумя финскими компаниями, поставлявшими оборонную продукцию. При этом дроны и электроника шли транзитом через в третьи страны.

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Финские таможенники считают, что на самом деле эта продукция попадала в Россию. Общая стоимость поставок превысила два миллиона евро.

К расследованию подключились власти Великобритании и США, а также Европол. Согласно предварительным данным, для осуществления поставок участники создали сеть международных компаний, через которые проводили финансовые операции. В Финляндии назвали такие действия грубым нарушением правил экспорта оборонной продукции.

Ранее сообщалось, что в Финляндии появились курсы для бизнесменов, посвященные антироссийским санкциям.