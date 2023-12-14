Мир 14 декабря 2023, 15:40 Финляндия и США подписали соглашение по оборонному сотрудничеству — СМИ Helsingin Sanomat: США получат доступ к 15 военным базам Финляндии Unsplash

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Военные Соединенных Штатов получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. Государства подписали двустороннее соглашение по оборонному сотрудничеству, которое подразумевает работу НАТО в северной стране, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Финские базы смогут использовать военнослужащие американских морских, сухопутных и военно-воздушных сил.

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«Этот вопрос будет урегулирован в новом историческом соглашении», — написали журналисты.

Ранее появилась информация о том, что США разместят базу ВВС недалеко от границы с Россией, используя инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми. Там же разместят истребители F-35. Политолог Йохан Бэкман напомнил, что власти Финляндии после вступления в НАТО неоднократно говорили о возможности размещения военных контингентов других стран.

В октябре 2023 года стало известно, что Швеция также предоставит США доступ к своим военным базам. Соответствующее соглашение может вступить в силу следующей осенью.