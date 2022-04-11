Финляндия и Швеция задумались о вступлении в НАТО этим летом

Правительства Финляндии и Швеции планирую подать заявления о вступлении в НАТО этим летом, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Власти двух северных стран совместно работают над достижением согласия внутри стран, однако решение о вступлении в НАТО буду принимать самостоятельно, сообщает издание.

Финляндия может принять решение о подаче заявки в мае, об этом 7 апреля сообщила газета Iltalehti. Комитеты парламента начнут обсуждать доклад кабмина после пасхальных каникул. Решение может быть принято в начале мая, далее эта информация будет передана Североатлантическому альянсу.

Швеция пересмотрела свою позицию неприсоединения. Премьер-министр Магдалена Андерсон заявила, что «когда карта политики безопасности будет перекраиваться, нам необходимо провести новый анализ и принимать решения на его основе».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс находится на стадии «фундаментальной трансформации» и будет развиваться в восточном направлении. Он назвал это «новой нормальностью» для европейской безопасности.