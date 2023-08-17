17 августа 2023, 12:29
Финляндия и Эстония впустили в свое авиапространство самолеты из России — СМИ
«Авиаторщина»: Финляндия и Эстония впустили в свое небо 2 самолета из России
Два самолета из Российской Федерации оказались в воздушном пространстве Эстонии и Финляндии из-за непогоды. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
Ночью 17 августа грозовой фронт на несколько минут перекрыл целиком единственный коридор для пролета в Калининград. Все это случилось, когда российские лайнеры находились над нейтральными водами Финского залива.
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Эстония и Финляндия приняли решение впустить их в свое пространство для облета грозы. Известно, что один из самолетов выполнял рейс Калининград — Москва, а второй летел из Санкт-Петербурга в Калининград.
«Первому борту помогла Финляндия, разрешив зайти в ее воздушное пространство для обхода грозовой деятельности, а второму — Эстония», — отметили в публикации.
Уточняется, что лайнеры задержались в небе других стран около 10 минут. Пассажирский самолет в этом августе впервые с начала СВО пролетел через украинское воздушное пространство. Речь идет о судне, которое принадлежит турецкой авиакомпании BBN Airlines.
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