Мир 14 сентября 2023, 17:47 Финляндия достроила пробный участок забора на границе с Россией Yle: Финляндия построила первый участок заграждения на границе с Россией РИА «Новости»

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В районе финского города Иматра закончили строительство пробного участка заграждения на границе Финляндии и России. Об этом сообщил местный телеканал Yle.

Финны планируют выстроить будущей зимой подобные заборы, вблизи пунктов пересечения русско-финской границы — у городов Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. Общая длина такого заграждения составит 70 километров.

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«Сейчас наша задача — собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует», — заявил журналистам глава проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.

Строительство первого заграждения на границе началось еще в мае. Тогда первые заборы показались местным жителям похожими больше на площадку для выгула собак, а не приграничную зону. Финские пограничные службы заверили, что оснастят заграждения камерами видеонаблюдения.