Мир 24 января 2023, 11:08 Финляндия допустила вступление в НАТО без Швеции Глава МИД Финляндии Хаависто допустил рассмотрение заявки о вступлении в НАТО без Швеции Unsplash

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Переговоры с Турцией о вступлении Швеции в НАТО следует приостановить на несколько недель. Однако если процесс затянется, Финляндия пересмотрит свою заявку и присоединится к альянсу единолично, сказал министр иностранных дел страны Пекко Хаависто. Его процитировал «Интерфакс».

Он сказал журналистам, что после акции лидера ультраправой партии «Жесткий курс» с сожжением Корана в Стокгольме в переговорах о вступлении в альянс стоит сделать перерыв на несколько недель — как минимум, до майских выборов в Турции. Пекко Хаависто допустил, что в будущем финское правительство может вступить в альянс единолично.

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«Финляндии, возможно, придется пересмотреть заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный срок», — сказал он.

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Финляндия и Швеция весной 2022 года вместе подали заявки на вступление в НАТО. Процедуру приостановили из-за протеста Турции — она выдвинула требования, в том числе выдачу связанных с Рабочей партией Курдистана подданных. Кроме того, правом вето воспользовалась Венгрия.

Пекко Хаависто ранее заявил, что Финляндия войдет в состав НАТО вместе со Швецией и дождется, пока та не получит разрешения Турции. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил, что эти страны координировали внешнюю политику более 100 лет. Он уверен, что их принятие в состав альянса уже одобрили и это вопрос времени.