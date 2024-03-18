Мир 18 марта 2024, 07:42 Финляндия быстрей остальных стран «подсела» на газ из США Литва, Финляндия и Хорватия сильней остальных в ЕС зависят от газа из США IMAGO/Martin Wagner/globallookpress

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Страны Евросоюза впали в зависимость от американского газа. Наибольшую часть топлива из США получила Литва, а быстрей остальных нарастила объемы Финляндия, сообщило РИА «Новости».

Журналисты проанализировали данные Международного энергетического агентства и платформы ООН Comtrade. Евросоюз в 2023 году сократил потребление газа на 20%, до 330 миллиардов кубометров. В США закупили 34,5 миллиарда кубометров газа, или 10,4% от общего объема.

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Сильней остальных от поставок из этой страны зависела Литва. Она закупила почти 40% голубого топлива из США, за два года нарастив этот объем почти вдвое.

Финляндия впала в зависимость быстрей других стран Евросоюза. Если в 2021 году она не закупала американский газ, но спустя два года его доля в общем потреблении страны достигла 38,2%. Хорватия получила из США 32% газа, Нидерланды — 27,3%.

Украина отказалась продлевать договор с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу. Минэнерго заявило о наращивании внутренней добычи.