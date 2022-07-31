Магазинам в Финляндии, вероятно, придется этой зимой закрываться поочередно на несколько часов для экономии электроэнергии, рассказала общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.

«Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов», — указано в сообщении.

Издание отметило, что при отключении электричества не могут работать кассовые аппараты.

Энергетическая ситуация в стране во многом зависит от того, запустят ли на полную мощность третий энергоблок АЭС «Олкилуото». Ожидается, что когда это произойдет, Финляндия обретет энергетическую независимость. Министр экономики Мика Линтиля уверен, что запуск случится уже в сентябре. При этом Финляндия, по информации газета, намерена организовать в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств.

Рынок Финляндии энергодефицитен примерно на 15%. В данный момент дефицит покрывается из Швеции.