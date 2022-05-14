Журналисты узнали мнение Санта-Клауса о вступлении Финляндии в НАТО

Самым известным жителем Финляндии считается Санта-Клаус. Он живет в деревне Рованиеми, расположенной в Лапландии, куда каждый год приезжают тысячи туристов. Журналисты Daily Storm связались с представителями новогоднего волшебника, чтобы узнать его мнение о вступлении страны в НАТО.

Представители Санты заявили, что у нет никакого интереса к политике. Свою жизнь волшебник посвятил созданию счастья и радости.

«Санта-Клаус — вечный посол доброй воли, который напоминает всем нам о том, как важно быть хорошими. Благополучие и счастье детей дороги его сердцу, как и природа, принадлежность к ней и забота о ней. У Санта-Клауса нет никакой политической или религиозной повестки дня», — заявили представители новогоднего волшебника.

Тему вступления Финляндии в НАТО в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поднял лидер страны Саули Ниинисте. Он подчеркнул, что намерен подать заявку на вступление в Североатлантический альянс уже в ближайшее время.

Путин отметил, что этот шаг может привести к ухудшению отношений двух стран, которые на протяжении многих лет выстраивали добрососедские отношения.

О подготовке ответа на появление военных НАТО около северо-западных границ России в беседе с ИА НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что российская армия нарастит силы в регионе и выставит ракетные комплексы. При этом депутат не исключил, что решение властей Финляндии о вступлении в НАТО может вызвать недовольство среди населения.