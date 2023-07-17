Мир 17 июля 2023, 04:23 Финляндии предрекли проблемы из-за решения вступить в НАТО Ilta-Sanomat: Финляндию ждут сложности в будущем из-за вступления в НАТО РИА «Новости»

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Финляндия будет жалеть о решении присоединиться к Североатлантическому альянсу. Такое мнение выразил обозреватель Сеппо Варьюс в статье для издания Ilta-Sanomat. Его слова передала газета «Известия».

«Однако через полвека нас наверняка ждут сюрпризы. О сегодняшнем выборе гарантированно придется пожалеть», — сказал он.

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Варьюс отметил, что Финляндия решила вступить в НАТО не по собственному желанию, а из-за страха перед угрожающей Россией, который навязали западные партнеры.

Ранее бывший разведчик из США Скотт Риттер заметил противоречия в суждениях блока. Он продемонстрировал два заявления НАТО. В первом представители альянса назвали себя оборонительной организацией, а во втором говорили о присоединении Финляндии, которое вынудило Россию встать на защиту более обширной границы. После этого офицер задал вопрос — почему Москва должна переживать о своей безопасности, когда НАТО — оборонительный блок.