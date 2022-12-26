Мир 26 декабря 2022, 02:18 Финляндии отказали в финансовых претензиях к «Росатому» Международный совет по спорам отказал Финляндии в финансовых претензиях к «Росатому» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Финляндия предъявила финансовые претензии к «Росатому» по ситуации со строительством АЭС «Ханхикиви-1», но Международный совет по разрешению споров отказал ей. Об этом в интервью «Известиям» сообщил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

«Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Финской стороне было отказано в предъявлении финансовых претензий», — сказал он.

Реклама

По словам Лихачева, главным решением, которого дождался «Росатом», стало признание нелегитимным расторжение контракта. Неправомерность действий Fennovoima в середине декабря подтвердил Международный совет по разрешению споров. Компания разорвала договор с «Росатомом» в начале мая. Документ предусматривал строительство АЭС «Ханхикиви-1» на территории Финляндии.

Реклама

Гендиректор «Росатома» предложил Финляндии возводить АЭС на свои средства. Он подчеркнул, что решение о разрыве контракта было политическим.