30 ноября 2022, 18:45
Финансовый советник объяснил, почему России не стоит поставлять нефть в страны, которые поддержали «потолок» цен
Установление потолка цен на нефть, который регулируется Евросоюзом, является совершенно нерыночным механизмом давления. Об этом РИАМО сообщил финансовый советник Сергей Кикевич.
По мнению эксперта, Россия ни в коем случае не должна принимать условия Евросоюза по установлению цен на нефть, ведь цена за баррель может быстро меняться в невыгодную сторону. При таких обстоятельствах изменить направления уже отправленных поставок будет сложно.
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По данным «Политики сегодня», лучше всего переориентировать поставки нефти на новые рынки — в Индию и Китай.
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Нефть
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