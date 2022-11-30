Мир 30 ноября 2022, 18:45 Финансовый советник объяснил, почему России не стоит поставлять нефть в страны, которые поддержали «потолок» цен

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Установление потолка цен на нефть, который регулируется Евросоюзом, является совершенно нерыночным механизмом давления. Об этом РИАМО сообщил финансовый советник Сергей Кикевич.

По мнению эксперта, Россия ни в коем случае не должна принимать условия Евросоюза по установлению цен на нефть, ведь цена за баррель может быстро меняться в невыгодную сторону. При таких обстоятельствах изменить направления уже отправленных поставок будет сложно.

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По данным «Политики сегодня», лучше всего переориентировать поставки нефти на новые рынки — в Индию и Китай.

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