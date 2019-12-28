Финансовый директор Domino’s Pizza погиб на отдыхе
Финансовый директор британской франшизы американской компании Domino’s Pizza Дэвид Бауэрнфайнд погиб во время отдыха. Об этом сообщило издание New York Post.
В материале указано, что музчина утонул во время подводного плавания на острове Маврикий. На курорте Бауэрнфайнд отдыхал вместе со своей семьей — женой и дочерью.
«Мы все глубоко шокированы и опечалены этой трагической новостью», — сказал исполнительный директор компании Дэвид Уайлд. Он также выразил соболезнования от лица всех коллег жене Дэвида Николетт и дочери Орнелле, а также многочисленным родственникам и друзьям Бауэрнфайнда.
Дэвиду Бауэрнфайнду был 51 год. Должность финансового директора британской франшизы Domino’s Pizza он занял в 2018 году. До этого он был директором в корпорации информационных технологий Xchanging.