Финансовый директор Domino’s Pizza погиб на отдыхе

В материале указано, что музчина утонул во время подводного плавания на острове Маврикий. На курорте Бауэрнфайнд отдыхал вместе со своей семьей — женой и дочерью.

«Мы все глубоко шокированы и опечалены этой трагической новостью», — сказал исполнительный директор компании Дэвид Уайлд. Он также выразил соболезнования от лица всех коллег жене Дэвида Николетт и дочери Орнелле, а также многочисленным родственникам и друзьям Бауэрнфайнда.

Дэвиду Бауэрнфайнду был 51 год. Должность финансового директора британской франшизы Domino’s Pizza он занял в 2018 году. До этого он был директором в корпорации информационных технологий Xchanging.