Финансовый аналитик назвал страны, которые могут частично отказаться от доллара

Финансовый аналитик Андрей Маслов в разговоре с «Праймом» рассказал, какие страны могут частично отказаться от американской валюты вслед за Россией. Он подчеркнул, что о полном отказе от доллара речи не идет.

Маслов отметил, что ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят РФ, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия, договорились о переходе на расчеты в нацвалютах. Такой же диалог ведется со странами Азии (КНР, Индия), Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, Саудовская Аравия с Китаем ведут переговоры о частичной оплате саудовской нефти юанями. При этом Китай не планирует значительно увеличивать роль юаня как мировой валюты, написал kp.ru.