Мир 17 января 2023, 16:45 Финансовый аналитик Антонов заявил, что Евросоюз готов покупать газ у США по любой цене

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с РИА ФАН заявил, что Европа готова покупать газ у США по любой цене, тем самым показывая, что может просуществовать и без российского голубого топлива.

Ранее глава крупнейшего американского производителя газа EQT Тоби Райс сообщил, что Соединенные Штаты готовы продавать природный газ Европе по цене 12 долларов за MMBtu (около 380 долларов за тысячу кубометров).

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«ЕС отказалась заключать долгосрочные контракты на газ с Россией из-за развития зеленой энергии. Штаты готовы поставлять СПГ по такой цене, но для начала нужно заключить контракты, чтобы начать строить СПГ», — сказал Антонов.

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Аналитик считает, что европейские политики не беспокоятся на счет стоимости продукции. Им важно показать гражданам заполненность газовых хранилищ, чтобы те не замерзли зимой.

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