Мир 16 мая 2023, 16:22 Финансовый аналитик Антонов: Россия может лишиться ряда лекарств, если Азия присоединится к санкциям

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В случае, если Центральная Азия присоединится к санкциям против России, страна может лишиться некоторых лекарств и продуктов, Об этом News.ru рассказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, речь идет о Казахстане и Киргизии. Но, если они согласятся присоединиться к санкциям, то их ждет серьезное давление со стороны России. В то же время и наше государство ждет ряд сложностей.

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«Если эти страны присоединятся к западным санкциям, то поставки некоторых товаров в Россию, которые проходят через их территории, могут быть под угрозой. Это может касаться грузоперевозок, зерна, продуктов питания, медицинских препаратов, электроники и прочих товаров», — подчеркнул Владислав Антонов.

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