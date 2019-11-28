Украинские тюрьмы могут закрыться из-за финансовых проблем

Малюську рассказал, что Минюст страны преследует три ключевые цели: образования заключенных, доступ к коррекционным программам и увеличение финансирования медицины, питания, быта и зарплат работников.

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«К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличения финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение количества персонала там, где тюрьмы не заполнены», — рассказал министр.

Он назвал решение трудным, и «это потребует много ресурсов, но другого выхода нет».

Малюську выразил надежду, что после этого сокращения Минюст сможет существенно увеличить заработные платы остальных работников и «хоть как-то привести в нормальное состояние» учреждения.